Жители Москвы получат к концу года семь новых поликлиник

В пяти московских округах до конца текущего года будут введены в эксплуатацию поликлиники, построенные за счет городского бюджета.

Об этом в четверг 2 августа заявил глава московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«По две (новые поликлиники будут введены в эксплуатацию) на севере и северо-востоке Москвы, по одной в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах», - заявил Левкин, в частности.

Также в сообщении говорится, что в Москве в период с 2001 по 2017 год было построено 66 медицинских объектов, из которых 19 были введены в эксплуатацию за счет бюджета российской столицы, а средства на введение 47 объектов здравоохранения выделили инвесторы.