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16:17   2 Августа 2018
Россия

Nord Stream 2 разработала новый маршрут «Северного потока 2» в обход Дании

Nord Stream 2 разработала новый маршрут «Северного потока 2» в обход Дании

Об альтернативном маршруте российского газопровода, для которого не потребуется разрешение Дании сообщил «РИА Новости» член совета управляющих австрийской компанией OMV Манфред Ляйтнер.

По данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, новый план строительства не потребует внесения изменений в общий бюджет работ.

Ляйтнер уточнил, что при реализации маршрута в обход Дании придется использовать дополнительные средства, но на общую стоимость проекта это не повлияет, поскольку в смете предусмотрены затраты на непредвиденные обстоятельства.

Таким образом, как и предполагалось ранее, на строительство «Северного потока 2» будет затрачено 9,5 миллиардов евро.

Напомним, Дания является единственным государством, которое препятствует реализации проекта и отказывается выдавать разрешение на строительство российского газопровода. Россия уже получила согласие на прокладку «Северного потока 2» от Германии, Финляндии и Швеции.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #северный поток 2 #дания #новый маршрут
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