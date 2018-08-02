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16:40   2 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Командующий украинскими ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Командующий украинскими ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Хотя по указу президента Украины Петра Порошенко День ДШВ отмечается в стране 21 ноября, десантники по привычке гуляют 2 августа.

Командование Десантно-штурмовых войск Украины (ДШВУ) на официальной странице в Facebook сообщило о мероприятиях по чествованию памяти погибших десантников. Командующий войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский, военнослужащие ДШВУ, а также родные и близкие военных-десантников, павших в боях, в четверг, 2 августа, собрались на военном кладбище в Житомире.

Забродский выступил с речью. Он отметил мужество и героизм погибших военных, подчеркнув, что свои жизни они отдали за мирное будущее каждого украинца. После этого генерал возложил цветы на могилы солдат.

Публикацию тут же прокомментировал озадаченный пользователь. Он поспешил поинтересоваться у командования ДШВ, почему в войсках решили чтить память погибших именно в этот день, когда день ВДВ отмечается в России. Украинец подчеркнул, что не может найти объяснения действиям десантников.

Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

(При всем уважении, объясните, почему именно 2.08 чтят память павших десантников? С какими событиями связана эта дата? Пытался найти какое-нибудь объяснение - напрасно. Надежда только на командование ДШВ, - пер. ИА «Политика Сегодня»).

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #весь мир #вдв #день вдв #дшв #забродский
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