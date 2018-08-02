Пациенты интерната в Курганской области пожаловались на жестокое обращение

Как пишет издание ura.ru, пациентов Сычевского психоневрологического интерната в Зауралье недокармливают и бьют. Активисты обратились в местную прокуратуру с просьбой разобраться в происходящем.

В интернате в Логоушке содержится около 180 пациентов. Большинство из них — инвалиды первой и второй групп. Как сообщил глава курганского Центра общественного контроля Иван Камшилов, жалобы от пациентов и родственников приходят регулярно. Подопечные интерната жалуются на побои, плохое питание и медицинское обслуживание. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что к зданию часто приезжает скорая и увозит пострадавших в травмпункт в Кургане.

По словам руководителя организации, проблемные вопросы всегда заминает директор интерната Елена Никитина. Она также является председателем Введенской сельской думы.

Издание связалось с заместителем Никитиной Сергеем Федотовым. Он заявил, что подобная информация может распространяться перед предстоящими выборами в местную думу. Федотов заверил, что пациенты получают услуги в полном объеме, в интернате постоянно проходят проверки. Питание по норме предоставляется шесть раз в день.