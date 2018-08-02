Мы в соц.сетях:
Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

 ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности
Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

 Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев
Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

 Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого

Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого
Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

 ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности
Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

 Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев
Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

 Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого

Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого
16:08   2 Августа 2018
Россия

Пациенты интерната в Курганской области пожаловались на жестокое обращение

Пациенты интерната в Курганской области пожаловались на жестокое обращение

Как пишет издание ura.ru, пациентов Сычевского психоневрологического интерната в Зауралье недокармливают и бьют. Активисты обратились в местную прокуратуру с просьбой разобраться в происходящем.

В интернате в Логоушке содержится около 180 пациентов. Большинство из них — инвалиды первой и второй групп. Как сообщил глава курганского Центра общественного контроля Иван Камшилов, жалобы от пациентов и родственников приходят регулярно. Подопечные интерната жалуются на побои, плохое питание и медицинское обслуживание. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что к зданию часто приезжает скорая и увозит пострадавших в травмпункт в Кургане.

По словам руководителя организации, проблемные вопросы всегда заминает директор интерната Елена Никитина. Она также является председателем Введенской сельской думы.

Издание связалось с заместителем Никитиной Сергеем Федотовым. Он заявил, что подобная информация может распространяться перед предстоящими выборами в местную думу. Федотов заверил, что пациенты получают услуги в полном объеме, в интернате постоянно проходят проверки. Питание по норме предоставляется шесть раз в день.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #курган #избиение пациентов интерната
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...