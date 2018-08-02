Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с их праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов российских Воздушно-десантных войск.

Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Кремля на своем официальном сайте.

В своем поздравительном обращении президент России заявил, что Воздушно-десантные войска в нашей стране имеют славную и богатую историю, которая по праву является предметом гордости для нынешнего поколения офицеров и солдат.

«Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству», - говорится в обращении Путина.

Там же глава государства почтил память десантников, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны и погибших в «горячих точках»

Кроме того, Путин отметил, как важно продолжать патриотические традиции и высказал мнение, что в настоящее время наша «крылатая пехота» твердо защищает национальные интересы России, ответственно решая поставленные перед ней задачи.