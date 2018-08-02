Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температура воздуха в КНДР превышает 35 градусов. В некоторых районах она достигла рекордных 40 градусов тепла. Дождей практически нет, а такая погода, говорят синоптики, продержится еще несколько дней.

Из-за таких экстремальных температур страдает урожай риса и зерновых в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. Власти страны призвали граждан выйти на борьбу с последствиями жары.

Официальная газета правящей партии «Нодон Синмун» призывает, чтобы «вся страна как один человек вышла на борьбу для предотвращения негативных последствий» погодных условий. В издании назвали жару «крупнейшим стихийным бедствием».