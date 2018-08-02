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 Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

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16:07   2 Августа 2018
Весь мир

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температура воздуха в КНДР превышает 35 градусов. В некоторых районах она достигла рекордных 40 градусов тепла. Дождей практически нет, а такая погода, говорят синоптики, продержится еще несколько дней.

Из-за таких экстремальных температур страдает урожай риса и зерновых в провинциях Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. Власти страны призвали граждан выйти на борьбу с последствиями жары.

Официальная газета правящей партии «Нодон Синмун» призывает, чтобы  «вся страна как один человек вышла на борьбу для предотвращения негативных последствий» погодных условий. В издании назвали жару «крупнейшим стихийным бедствием».

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #общество #жара #погода
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