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15:48   2 Августа 2018
Россия

Путин обсудил контакты со странами БРИКС на совещании Совета безопасности

Путин обсудил контакты со странами БРИКС на совещании Совета безопасности

Российский президент Владимир Путин провел с постоянными членами Совета безопасности оперативное совещание, в ходе которого обсудил контакты на высшем уровне со странами-членами БРИКС, а также вопросы социально-экономического развития страны.

Об этом в четверг 2 августа сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждались международные контакты главы государства с лидерами стран-членов БРИКС, а также контакты, состоявшиеся на полях саммита БРИКС», - говорится в сообщении .

Напомним: в конце июля в Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС, в рамках которого президент РФ Владимир Путин провел ряд отдельных переговоров, в том числе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин обсудил контакты со странами БРИКС на совещании Совета безопасности

Также в Кремле отметили, что перед тем, как начать совещание Совета безопасности, Путин поздравил военнослужащие Воздушно-десантных войск и ветеранов с их профессиональным праздником.

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Автор: Александр Люблинский
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