Активисты в Тунисе требуют отставки «министра смерти»

Уже несколько месяцев в Тунисе наблюдается острая нехватка жизненно важных лекарственных препаратов. Медики жалуются, что из-за этого невозможно делать многие операции.

Так, представители Общества кардиологов и сердечно-сосудистой хирургии Туниса заявили, что не могут проводить операции на сердце без протамина сульфата, пишет Nation News.

В сложившейся ситуации граждане страны винят министра здравоохранения Туниса Эмада Аль-Хамами. Активисты дали ему прозвище — «министр смерти». Они активно призывают его подать в отставку. В некоторых городах протестующие уже начали выходить на улицы с плакатами в руках, на которых написано «Dégage!» («Уйди»).