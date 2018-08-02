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 ВС РФ поддержал право туристов на возврат денег при отказе от путевки ради безопасности

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15:43   2 Августа 2018
Весь мир

Активисты в Тунисе требуют отставки «министра смерти»

Активисты в Тунисе требуют отставки «министра смерти»

Уже несколько месяцев в Тунисе наблюдается острая нехватка жизненно важных лекарственных препаратов. Медики жалуются, что из-за этого невозможно делать многие операции.

Так, представители Общества кардиологов и сердечно-сосудистой хирургии Туниса заявили, что не могут проводить операции на сердце без протамина сульфата, пишет Nation News

В сложившейся ситуации граждане страны винят министра здравоохранения Туниса Эмада Аль-Хамами. Активисты дали ему прозвище — «министр смерти». Они активно призывают его подать в отставку. В некоторых городах протестующие уже начали выходить на улицы с плакатами в руках, на которых написано «Dégage!» («Уйди»).  

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #медицина #тунис #здравоохранения
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