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15:30   2 Августа 2018
Россия

Рособрнадзор предлагает проверять дипломные работы на плагиат

Рособрнадзор предлагает проверять дипломные работы на плагиат

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что возможно дипломные работы будут проверяться на плагиат, также как сейчас это делается в отношении магистерских диссертаций вузов.

По словам Кузьминова, такое предложение выдвинула Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«По очень простому критерию: проходим через антиплагиат и увидим, мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем», - заявил Кузьминов на пресс-конференции, на которой подводились итоги прошедшей приемной кампании.

При этом ректор пояснил, что доля несамостоятельно написанных работ – это вопрос субъективный, и качество дипломов Рособрнадзором оцениваться не будет, но выявленная при помощи антиплагиата доля списанных работ покажет, насколько вузы серьезно подходят к работе со студентами.

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Автор: Александр Люблинский
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