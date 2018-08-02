Рособрнадзор предлагает проверять дипломные работы на плагиат

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что возможно дипломные работы будут проверяться на плагиат, также как сейчас это делается в отношении магистерских диссертаций вузов.

По словам Кузьминова, такое предложение выдвинула Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«По очень простому критерию: проходим через антиплагиат и увидим, мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем», - заявил Кузьминов на пресс-конференции, на которой подводились итоги прошедшей приемной кампании.

При этом ректор пояснил, что доля несамостоятельно написанных работ – это вопрос субъективный, и качество дипломов Рособрнадзором оцениваться не будет, но выявленная при помощи антиплагиата доля списанных работ покажет, насколько вузы серьезно подходят к работе со студентами.