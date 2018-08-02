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15:27   2 Августа 2018
Весь мир

Лавров: Работа по возвращению беженцев в САР в разгаре

Лавров: Работа по возвращению беженцев в САР в разгаре

Ливан, Иордания и Турция проявили заинтересованность в работе по возвращению беженцев в Сирию, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российское руководство сейчас ведет переговоры с властями этих стран об обеспечении возвращения сирийцев. Более того, из Ливана в САР уже выехали несколько небольших групп беженцев.

Также РФ ведет работу по линии ООН. Сотрудничество, в частности, ведется с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Тем не менее в Сирии остается нерешенным еще один вопрос, подчеркнул дипломат. Параллельно с возвращение беженцев необходимо добить в провинции Идлиб оставшихся там террористов.

Идлиб в 2015 году захватила «Джебхат ан-Нусра»*. А позже по условиям соглашения о примирении туда по гуманитарным коридорам отправляли боевиков из радикальных группировок, которые отказались сдаться сирийской арабской армии (САА).

* Террористическая группировка, запрещенная в России

Лавров: Работа по возвращению беженцев в САР в разгаре

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Автор: Юлия Халус
#россия #сирия #лавров #беженцы #весь мир
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