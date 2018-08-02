Лавров: Работа по возвращению беженцев в САР в разгаре
Ливан, Иордания и Турция проявили заинтересованность в работе по возвращению беженцев в Сирию, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Российское руководство сейчас ведет переговоры с властями этих стран об обеспечении возвращения сирийцев. Более того, из Ливана в САР уже выехали несколько небольших групп беженцев.
Также РФ ведет работу по линии ООН. Сотрудничество, в частности, ведется с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Тем не менее в Сирии остается нерешенным еще один вопрос, подчеркнул дипломат. Параллельно с возвращение беженцев необходимо добить в провинции Идлиб оставшихся там террористов.
Идлиб в 2015 году захватила «Джебхат ан-Нусра»*. А позже по условиям соглашения о примирении туда по гуманитарным коридорам отправляли боевиков из радикальных группировок, которые отказались сдаться сирийской арабской армии (САА).
* Террористическая группировка, запрещенная в России