Обозреватель The National Interest Дэйв Маджумдар назвал российские ракеты класса «воздух-воздух» высокой дальности угрозой для операций ВВС США, в которых задействованы самолеты авиакомплекса радиообнаружения и наведения (AWACS).

Журналист уверен, что при опытном руководстве и верной схеме бомбардировок, ракеты РФ вытеснят США из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку далее проводить там операции они не смогут.

Таким потенциалом обладает ракета Р-37. Разработка данной модели ориентирована на ликвидацию самолетов НАТО при помощи мощной боевой загрузки истребителя, объясняет главред Moscow Defense Brief Михаил Барабанов.

При этом в будущем Россия планируют использовать более инновационные ракеты, типа КС-172. Однако на данном этапе, вероятность создания и принятия на вооружение ракет проекта К-172 обсуждается, добавляет эксперт.