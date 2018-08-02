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15:09   2 Августа 2018
Россия

Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер

Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер

Сообщение о смерти актера театра и кино на 85-м году жизни появилось на сайте Государственного театра киноактёра, где Мартынов прослужил более 50 лет. 

Актер умер в четверг, 2 августа 2018 года. Ему было 84 года.

Коллектив театра соболезнует родным, близким, друзьям, коллегам и зрителям в связи с утратой блистательного актера, судьбу которого можно ставить в пример молодому поколению представителей профессии.

Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер

Личные качества Мартынова отметил и директор  московского ГБУК «Государственного театра киноактёра» Сурен Шаумян. Он вспоминает коллегу, как требовательного к себе, талантливого и верного профессии человека.

Мартынов приобрел известность благодаря ролям в свыше чем в 120 фильмах, среди которых такие знаменитые картины – «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дела сердечные», «Черный принц» и «Барышня-крестьянка».

На службу в театр он поступил в 1960 году.

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Автор: Екатерина Розина
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