Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер

Сообщение о смерти актера театра и кино на 85-м году жизни появилось на сайте Государственного театра киноактёра, где Мартынов прослужил более 50 лет.

Актер умер в четверг, 2 августа 2018 года. Ему было 84 года.

Коллектив театра соболезнует родным, близким, друзьям, коллегам и зрителям в связи с утратой блистательного актера, судьбу которого можно ставить в пример молодому поколению представителей профессии.

Личные качества Мартынова отметил и директор московского ГБУК «Государственного театра киноактёра» Сурен Шаумян. Он вспоминает коллегу, как требовательного к себе, талантливого и верного профессии человека.

Мартынов приобрел известность благодаря ролям в свыше чем в 120 фильмах, среди которых такие знаменитые картины – «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дела сердечные», «Черный принц» и «Барышня-крестьянка».

На службу в театр он поступил в 1960 году.