Политтехнолог Богданов связал выдвижение Балакина с интересами супруги Лужкова

И предположил, что в семье бывшего мэра могут быть разные взгляды на политику.

Кандидат в мэры Москвы от партии «Союз Горожан» Михаил Балакин 2 августа встретился с бизнесменами, которые потеряли торговые павильоны после массового сноса зимой 2016 года. Бывший владелец разорившейся строительной компании СУ-155 пообещал защищать права пострадавших бизнесменов и помочь им добиться компенсации.

Пятым соискателем поста столичного градоначальника Балакин стал накануне. Мосгоризбирком выполнил решение Мосгорсуда и зарегистрировал кандидата, признав подписи изменивших свое решение муниципальных депутатов действительными.

Выиграв дело в суде Балакин не комментировал свое выдвижение, что побудило экспертное сообщество выстраивать различные версии. Так ранее политолог предположил, что у экс-застройщика попросту нет внятной предвыборной программы.

Политтехнолог, учредитель «Союза Горожан» и еще нескольких российских партий различного толка, Андрей Богданов «Политику Сегодня» заверил в обратном.

«Балакин идет от «Союза Горожан», у которого есть четкая программа. Он ее поддерживает и развивает. Достаточно много уже внес», - заявил Богданов.

Поисковая система Google по соответствующему запросу выдает лишь ссылку на паблик «ВКонтакте», который не обновлялся с лета прошлого года. А также ссылки на несколько упоминаний в средствах массовой информации о переименовании «Союза Горожан» в «Кошерную Россию». Вот как выглядит программа партии в сообществе:

Ранее агентство неоднократно пыталась связаться с Михаилом Балакиным по телефонам приемной в Мосгордуме, чтобы узнать детали его предвыборной стратегии. Но безуспешно. Андрей Богданов затруднился ответить, почему бывший девелопер не общается с прессой.

«Нужно спрашивать у его пресс-секретаря. На мой взгляд, это большая ошибка», - заметил политтехнолог.

Не комментировал Балакин и приписываемые ему связи бывшим мэром Москвы. Ранее источники РБК в мэрии и Кремле утверждали, что застройщик будет олицетворять команду Юрия Лужкова, однако Лужков заявил, что с Балакиным его ничего не связывает и дал кандидату крайне нелестную характеристику. Богданов допускает, что идея связать Лужкова с Балакиным принадлежит супруге бывшего мэра.

«Честно не знаю. Я так понимаю, что занимались этим люди Батуриной. А у Лужкова с Батуриной по-разному складываются взгляды на политику», - заключил Богданов.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризберком зарегистрировал пятерых кандидатов: cамовыдвиженца Сергея Собянина, депутата ГД от ЛДПР Михаила Дегтярева, бизнесмена от КПРФ Вадима Кумина, эсера Илью Свиридова и депутата Мосгордумы Михаила Балакина.