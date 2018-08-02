Политолог: Власти ЦАР стабилизировали обстановку в стране

На днях в Центральноафриканской Республике убили троих российских журналистов. Власти страны делают все возможное, чтобы разобраться в случившемся.

Руководство ЦАР активно борется с террористическими формированиями. Так, президент Фостен-Арканд Туадера одним из главных пунктов своей программы назвал укрепление безопасности страны.

Политолог Александр Асафов рассказал Федеральному агентству новостей, что лидер африканской страны предпринимает все усилия, чтобы стабилизировать обстановку и укрепить государственность. Об этом, в частности, говорит работа с российскими партнерами. Москва ранее поставила туда стрелковое вооружение, боеприпасы, а также подписала ряд двусторонних соглашений.

По словам Асафова, критику в адрес Туадеры можно объяснить тем, что политик решил сотрудничать с Россией. В СМИ ЦАР демонизируется, происходят «вбросы» в малоизвестные издания, которые тут же попадают в международную повестку. Политолог отметил, что это все стандартные методы западных спецслужб. Республика находится под сильным давлением.

«Я предполагаю, что это связано именно с его сотрудничеством с Россией. Могу предположить, что те силы, которые сражаются с Россией на других фронтах, решили ударить и туда», — подытожил Асафов.

Ранее президент Центральноафриканской Республики заявил, что намерен привлекать в страну инвесторов. Руководство ЦАР делает все возможное, чтобы восстановить экономику в стране.