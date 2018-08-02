СК РФ предъявил обвинения шести подозреваемым в избиении заключенного в Ярославле

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В деле фигурируют 12 сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН по Ярославской области. Шести из них предъявлено обвинение по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий путем насилия и с использованием спецсредств).

Как считает следствие, в прошлом году между заключенным ярославской колонии Евгением Макаровым и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. После несколько сотрудников отвели осужденного в воспитательную комнату, где избили за оскорбление и прошлые многочисленные нарушения.

Информация о пытках появилась в «Новой газете» в прошлом месяце. Видео с места событий предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».