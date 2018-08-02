Мы в соц.сетях:
Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

 Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью
Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

 Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев
Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

 Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого

Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого
Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

Московские чиновники отмечают рост целого ряда промышленных отраслей

 Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью

Пушков: Обсуждение закона о работе СМИ в горячих точках пройдет осенью
Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

Командующий украинских ДШВ наплевал на запрет Порошенко

 Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев
Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

Температурный рекорд зафиксировали в Северной Корее

 Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого

Итальянский суд освободил обвиняемого в коррупции экс-сенатора РФ Кривицкого
14:51   2 Августа 2018
Россия

СК РФ предъявил обвинения шести подозреваемым в избиении заключенного в Ярославле

СК РФ предъявил обвинения шести подозреваемым в избиении заключенного в Ярославле

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В деле фигурируют 12 сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН по Ярославской области. Шести из них предъявлено обвинение по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий путем насилия и с использованием спецсредств).

Как считает следствие, в прошлом году между заключенным ярославской колонии Евгением Макаровым и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. После несколько сотрудников отвели осужденного в воспитательную комнату, где избили за оскорбление и прошлые многочисленные нарушения.

Информация о пытках появилась в «Новой газете» в прошлом месяце. Видео с места событий предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #ярославль #общество #избиение заключенного
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...