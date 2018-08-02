Росавиация: Никакого опасного сближения самолетов в небе над Турцией не было

Российское Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло в четверг сообщения о том, что в небе над турецкими территориальными водами Черного моря произошло опасное сближение неопознанного самолета и российского лайнера.

Заявление представителя Росавиации в четверг приводит Федеральное агентство новостей (ФАН). В частности, по словам источника, во время рейса Анталья – Москва, который выполнял самолет А-330, принадлежавший авиакомпании IFly, сработала системы предупреждения TCAS. Благополучно посадив аэробус в московском аэропорту, пилоты доложили об инциденте в Росавиацию.

По факту произошедшего было проведено расследование, которое показало, что никакого опасного сближения с другим самолетом не было, а система предупреждения сработала из-за превышения скорости вертикального набора высоты, когда самолет уже приближался к российской границе. Пилоты, получив предупреждение системы TCAS, изменили высоту полета и спокойно завершили рейс.

Инцидент не был квалифицирован Росавиацией, как аварийный.