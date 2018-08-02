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14:50   2 Августа 2018
Общество

МВД хочет объединить «площадку» и «город» в один экзамен на права

МВД хочет объединить «площадку» и «город» в один экзамен на права

МВД намерено ужесточить экзамен на водительские права, объединив «площадку» и «город» в одну практическую часть. Соответствующий законопроект уже разработан.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, экзамен станет строже. Пристальное внимание уделят именно практическому вождению. Он заявил, что сдача на права теперь может занять «не один день и не один месяц».

Кроме того, документ предусматривает обязательную фиксацию теоретического экзамена на аудио и видео. Также учащимся позволят ездить в рамках учебы по автомагистралям. Черников заявил, что сейчас построено много дорог, которые по характеристикам не отличаются от автомагистралей, однако не обозначены соответствующим дорожным знаком. По этой причине запрет бессмыслен.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #гибдд #водительские права #общество #автошколы
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