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14:54   2 Августа 2018
Весь мир

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Бесчинства и обострение политической ситуации на юге страны привели к массовому бегству медицинских сотрудников из Туниса.

Тревожные сообщения о том, что в Тунисе остается все меньше врачей доносятся из публикаций местных и иностранных СМИ. Только за 2018 год страну покинули полторы тысячи врачей, если обстановка останется прежней, к 2022 году Тунис потеряет порядка 2700 медиков. Свыше половины студентов медвузов, которые обучаются за рубежом, отказываются возвращаться на родину.

Генсекретарь Тунисского общего профсоюза Нуреддин Таббуби связывает массовое бегство врачей с отсутствием необходимого оборудования, дефицитом лекарств, нехваткой средств для оплату труда врачей и в целом крахом инфраструктуры.

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Альтернативное мнение на проблему в интервью для «НьюИнформ» представила политолог, международный редактор Central European Journal of International Security Studies Наталья Пискунова. Она уверена, что истинная причина проблемы куда страшнее, чем доводы Таббуби. По ее словам, в Тунисе по-прежнему сохраняется тяжелая обстановка, особенно в центре и на юге страны. 

При помощи давления и угроз, врачей принуждают проводить операции и участвовать в торговле донорскими органами на «черном рынке», рассказала она. Именно это является первопричиной потери медперсонала.

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Обострение политической обстановки в Тунисе привело к беспорядкам, включая массовое хищение детей, которых перепродают в рабство или используют на органы. Такая опасность переходит и на центральные районы, в связи с этим страдают врачи. Они покидают страну, так как зачастую оказываются под прессингом преступников, которые принуждают их к участию в страшных вещах.

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Эксперт подчеркнула, что эта проблема грозит Тунису усугублением дестабилизации главных столпов, на которых держится государство

Ситуация крайне опасная, без вмешательства международного сообщества, к примеру, Красного Креста, нормализовать обстановку вряд ли получится. Массовая потеря врачей приведет не только к демографическому кризису, она грозит политическим и экономическим крахом Туниса.

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

На фоне заявлений тунисского правительства о необходимости улучшения рабочих и финансовых условий для врачей, политолог подчеркивает, что не это является решением вопроса. Проблема намного глубже и без нормализации политической обстановки она лишь усугубится.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #общество #весь мир #тунис #черный рынок #доноры
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