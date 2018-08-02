Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

Как сообщил адвокат обвиняемого Евгений Смирнов, ученый ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, по версии следствия, передал секретную информацию в Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.

С этой организации сотрудничал ЦНИИмаш. В 2010 году Фон Кармановский институт вместе с российским государственным ракетным центром имени Макеева подал заявку на участие в исследовании верхних слоев атмосферы. Материалы планировалось собирать посредством микроспутников, которые запускаются вместе с ракетами из РФ в рамках Рамочной программы ЕС по космосу.

Так как дело секретно, следствие информацию не комментирует. Как писал ранее «Коммерсант», ФСБ считает, что 74-летний Кудрявцев передал в «одну из стран НАТО» засекреченные данные в области гиперзвуковых разработок. Позже СМИ сообщили о задержании еще одного подозреваемого, но в «Роскосмосе» информацию опровергли.