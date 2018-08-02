Нездоровая сенсация. Эксперт развенчал фейк о гибели журналистов на золотых приисках в ЦАР

Авторы подобных сенсаций стремятся очернить Россию, выставив ее в глазах общества виновницей гибели журналистов, считает один из ведущих политологов-африканистов Александр Зданевич.

Ранее в СМИ появилась очередная невероятная версия гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Родченко и Александра Расторгуева в Центрально-африканской республике (ЦАР). В этот раз причиной назвали золото, которое Россия и ЦАР якобы тайно добывают на руднике под городом Ндассима. А погибшие, уверяют авторы, поехали на прииски, чтобы получить материал для расследования.

Однако никакого золота на руднике давно нет. И об этом знает весь мир. Раньше золотые прииски под Ндассимой принадлежали канадской компании Axmin. Они не приносили особого дохода, и разговоров о них в мире не велось. О руднике заговорили только раз, в 2014 году, когда там погибли 27 человек. Тогда Reuters обнародовал фоторепортаж, показав, как работники под дулами пистолетов вымывают остатки золота вручную, чтобы собрать хотя бы горстку за день.

Заведующая Центром изучения стран Тропической Африки Татьяна Денисова рассказала, что некоторые запасы золота в стране еще остались. Однако Россия ни разу не интересовалась разработкой месторождений драгоценного металла.

Москва больше заинтересована в совместных с Банги проектах в области энергетики и образования, а также современных технологий. А слухи о «кровавом золоте» распускают те, кто хочет сделать РФ виновницей трагедии с журналистами, указывает Зданевич в разговоре с Nation News. Россия и ЦАР сотрудничают официально, лидеры стран на глазах у всего мира подтверждали приверженность международно-правовым нормам. Заниматься тайными проектами на этом фоне им невыгодно.

Тем не менее африканист уверен, что СМИ еще не раз попытаются очернить РФ. К таким нездоровым сенсациям следует подготовиться и не воспринимать их всерьез.