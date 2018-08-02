 Сирийская армия взяла под контроль три провинции на юго-востоке страны

Министерство обороны РФ сообщает, что сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС ликвидировали последние оплоты террористов в юго-восточных сирийских провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, взяв данные районы под контроль.

В частности, как заявил в четверг руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, проведенную операцию можно назвать уникальной:

«В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГ и «Джебхат ан-Нусры» ( обе организации являются террористическими и запрещены на территории РФ – ИА «Политика Сегодня») и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра», - рассказал Рудской.

Также он отметил, что отряды ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»**, укрываясь под видом умеренной вооруженной оппозиции, держали под своим контролем порядка 55 процентов территорий южной зоны деэскалации, ведя при этом постоянные боевые действия против настоящих отрядов умеренной оппозиции, отнимая у них подконтрольные районы. Также террористы ставили на грань гуманитарной катастрофы мирное население, оказавшееся у них в заложниках и лишенное доступа к продуктам питания, питьевой воде и медикаментам. Помощь, которую международные организации направляли мирным жителям, до них не доходила, оставаясь в руках террористов, при этом любые попытки обездоленных людей защитить себя и свои семьи жестоко каралась, в частности, террористы практиковали публичные смертные казни.

По словам Рудского, боевики регулярно предпринимали попытки взять под контроль территории, занимаемые правительственными силами, ставя тем самым под угрозу жизни российских военнослужащих из военной полиции, несущих службу на линии разграничения.

«Вчера отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот ИГ на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга», - подчеркнул Рудской.

Также он отметил, что под контроль сирийской армии перешли 146 населенных пунктов на юго-западе Сирии, при этом от террористов была освобождена территория площадью 3 332 квадратных километров. В ходе операции, заявил Рудской, незаконные бандформирования добровольно сдали правительственным войскам более 650 единиц военной техники и вооружения, включая 39 танков, 28 БМП и БТР, 10 самоходных зенитных установок, 35 орудий, 17 систем ракетно-залпового огня, 60 штук минометов и 23 установки для пуска противотанковых ракет.

Кроме того, был окончательно восстановлен контроль над границей между Сирией и Иорданией, что создает все условия для возобновления миротворческой деятельности соответствующих сил ООН.

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