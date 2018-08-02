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14:03   2 Августа 2018
Россия

Смолов признался, что находился за рулем BMW во время аварии в Краснодаре

Смолов признался, что находился за рулем BMW во время аварии в Краснодаре

Российскому футболисту Федору Смолову грозит лишение водительских прав либо административный арест на 15 суток, поскольку он покинул место ДТП.

Авария произошла в ночь на 1 августа. Сам Смолов ранен не был, но автомобилю футболиста требуется серьезный ремонт.

На допросе Смолов признался, что находился за рулем BMW. Футболист также обещал восстановить ограду, которую снес.

Сотрудники полиции, как пишет канал Mash, встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности ФК «Краснодар», где играет футболист. Как сообщил спортсмен, перед аварией он плохо себя чувствовал, поэтому потерял управление. Почему он покинул место ДТП, Смолов не рассказал.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #краснодар #общество #смолов #дтп со смоловым
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