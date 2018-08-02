Арестован десятый сотрудник ярославской колонии по делу об избиении осужденного

Соответствующее решение принято в рамках заседания заволжского районного суда Ярославля в четверг, 2 августа.

По данным «Интерфакса» десятым фигурантов дела о пытках в ярославской колонии стал младший инспектор ИК-1 Андрей Зыбин. Против него возбуждено уголовное дело.

Таким образом, суд дал положительный ответ на ходатайство стороны обвинения об аресте Зыбина до 20 сентября.

Помимо этого, принята мера против замглавы колонии Евгения Макарова, который по решению суда отстранен от должности и отбывает домашний арест.

СК РФ отреагировал на публикацию «Новой газеты». Издание опубликовало материал с видеороликом, на котором сотрудники колонии массово избивают и пытают заключенного Макарова. При этом выяснилось, что осужденного истязали на протяжении длительного периода, с лета прошлого года. Правоохранители использовали против пострадавшего не только кулаки, но и подручные предметы, например, дубинки.