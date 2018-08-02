Сложно расставаться. Захарова объяснила, почему для сайта МИД РФ главой США остается Обама

А министром иностранных дел Великобритании - Борис Джонсон.

Устаревшую информацию на сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг обнаружил Telegram-канал «Мюсли вслух». Неточности скрываются за разделом «карты» и далее за подразделом «о стране». Так президентом США для сайта МИД РФ до сих пор числится Барак Обама.

«Справки о странах мира на сайте МИД - это замечательная идея и полезная вещь, но только в том случае, если эти справки точны», - заметил автор канала.

Справки о странах, как убедилась «Политика Сегодня», обновляются выборочно, по географическому принципу. Несмотря на затянувшийся второй срок президентства Барака Обамы в США, во Франции лидер сменился вовремя — 14 мая пост занял Эммануэль Макрон. А вот Форин-офисом Британии до сих пор руководит Борис Джонсон, который ушел в отставку 9 июля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Политике Сегодня» отреагировала на замечания к справкам с юмором.

«Сложно расставаться с такими людьми», - улыбнулась дипломат.

С 20 января 2017 года США руководит Дональд Джон Трамп, а преемником Джонсона стал бывший министр здравоохранения Соединенного Королевства, член Консервативной партии Джереми Ричард Стриншем Хант.