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14:00   2 Августа 2018
Россия

СМИ: Правление СБР потребует дисквалифицировать биатлонисток, перешедших в украинскую сборную

СМИ: Правление СБР потребует дисквалифицировать биатлонисток, перешедших в украинскую сборную

Правление российского Союза биатлонистов намерено настаивать на том, чтобы биатлонистки Екатерина Бек и Анастасия Рассказова, перешедшие из сборной России в сборную Украины были дисквалифицированы.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), приводя информацию своего источника в СБР. При этом отмечается, что решение настаивать на дисквалификации спортсменок правление СКР, как ожидается, будет принято единогласно.

Также источник рассказал, что решение о дальнейшем статусе российских биатлонисток будет приниматься в международном союзе биатлонистов (IBU), после того, как Федерация биатлонистов Украины подаст туда запрос на разрешение спортсменкам выступать за украинскую национальную команду. Получив от украинской стороны необходимые документы, IBU направит Союзу биатлонистов России запрос с целью выяснить, нет ли у российской стороны возражений по этому поводу. Именно тогда, по словам источника, СБР заявит о необходимости ввести санкции в отношении перешедших в украинскую сборную спортсменок, так как они ранее уже выступали на международных соревнованиях за российскую команду.

Напомним: ранее в четверг утром президент  ФБУ Владимир Брынзак заявил о том, что биатлонистки Екатерина Бек, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко перешли из российской сборной по биатлону в украинскую юниорскую сборную, а также, что с ними продолжит работать их тренер – Илья Ловыхов.

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Автор: Александр Люблинский
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