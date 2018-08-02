Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Украинский солдат Сергей, служащий на линии соприкосновения в Донбассе, перешел на сторону самопровозглашенной ДНР, взяв с собой оружие и паспорт, рассказал начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов.

​​Военный объяснил, что устал от дискриминации националистически настроенных сослуживцев. Те угрожали ему расправой и регулярно предъявляли претензии из-за того, что Сергей родился в Донбассе.

Украинец связался с ополченцами по радиосвязи и с документами и оружием перешел на сторону ДНР. Сейчас он находится в компетентных органах республики, где дает показания о преступлениях Вооруженных сил Украины. В частности, о действиях своих командиров и сослуживцев.

Ранее к ДНР присоединился военный грузинского формирования, сражающегося на стороне Киева. Он заявил, что готов рассказать об участии в боях военнослужащих НАТО и иностранных инструкторов.