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Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

 Киев выразил Венгрии протест в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья

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13:46   2 Августа 2018
Россия

СК РФ продолжает расследовать дело об убийстве журналистов РФ в ЦАР

СК РФ продолжает расследовать дело об убийстве журналистов РФ в ЦАР

Следователи при поддержке представителей российского МИД решают вопрос о направлении на африканский континент опытных специалистов. Криминалисты проведут ряд мероприятий в рамках расследования.

Проводить некоторые действия в рамках следствия правоохранительным органам позволяет российское законодательство. Поездка будет возможна, если власти ЦАР на нее согласятся.

Доказательства, которые соберут следователи, считаются допустимыми. Их можно использовать при рассмотрении уголовного дела в суде, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Автор: Павел Никифоров
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