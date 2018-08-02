СК РФ продолжает расследовать дело об убийстве журналистов РФ в ЦАР

Следователи при поддержке представителей российского МИД решают вопрос о направлении на африканский континент опытных специалистов. Криминалисты проведут ряд мероприятий в рамках расследования.

Проводить некоторые действия в рамках следствия правоохранительным органам позволяет российское законодательство. Поездка будет возможна, если власти ЦАР на нее согласятся.

Доказательства, которые соберут следователи, считаются допустимыми. Их можно использовать при рассмотрении уголовного дела в суде, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.