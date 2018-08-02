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СК РФ предъявил обвинения шести подозреваемым в избиении заключенного в Ярославле

СК РФ предъявил обвинения шести подозреваемым в избиении заключенного в Ярославле

 МВД хочет объединить «площадку» и «город» в один экзамен на права

МВД хочет объединить «площадку» и «город» в один экзамен на права

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

Боец ВСУ перешел на сторону ДНР из-за угроз сослуживцев

 Киев выразил Венгрии протест в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья

Киев выразил Венгрии протест в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья
Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

Похищение детей, торговля органами и экономический крах: Тунис остался без врачей

 Нездоровая сенсация. Эксперт развенчал фейк о гибели журналистов на золотых приисках в ЦАР

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13:47   2 Августа 2018
Весь мир

Левада-центр: Положительное отношение населения США к РФ возросло вдвое

Левада-центр: Положительное отношение населения США к РФ возросло вдвое

Согласно опросу Аналитического центра Юрия Левады отношение американского населения к России увеличилось вдвое.

Еще в мае 2018 года, позитивные отклики американцев о России составляли лишь 20 процентов, а в июле они достигли 42 процентов.

Что касается россиян, то они не уверены, что саммит лидеров РФ и США, который состоялся в столице Финляндии, сможет изменить отношения между странами. Каждый второй российский респондент уверен, что российско-американский диалог останется на прежнем уровне, невзирая на встречу Путина и Трампа в Хельсинки.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно на официальном сайте АНО Левада-Центр.

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Автор: Екатерина Розина
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