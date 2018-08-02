Левада-центр: Положительное отношение населения США к РФ возросло вдвое

Согласно опросу Аналитического центра Юрия Левады отношение американского населения к России увеличилось вдвое.

Еще в мае 2018 года, позитивные отклики американцев о России составляли лишь 20 процентов, а в июле они достигли 42 процентов.

Что касается россиян, то они не уверены, что саммит лидеров РФ и США, который состоялся в столице Финляндии, сможет изменить отношения между странами. Каждый второй российский респондент уверен, что российско-американский диалог останется на прежнем уровне, невзирая на встречу Путина и Трампа в Хельсинки.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно на официальном сайте АНО Левада-Центр.