Фигурант дела о пытках заключенных в Ярославле написал явку с повинной

Адвокат фигуранта уголовного дела о пытках в ярославской исправительной колонии №1 Алексея Микитюка Лариса Кондратьева рассказала о том, что ее подзащитный написал явку с повинной и попросил отпустить его к семье.

Об этом адвокат заявила в ходе судебного заседания, на котором Микитюку должны избрать меру пресечения.

«Микитюк принес явку с повинной. Он не скроется от следствия, не сможет оказать давление на других фигурантов. Он является единственным кормильцем в семье», - заявила защитник в суде.

Представитель следствия при этом заявил, что Микитюка необходимо заключить под стражу.

Сам Алексей Микитюк, занимавший в ярославской исправительной колонии №1должность начальника отдела по воспитательной работе с осужденными четвертого отряда, обратился к суду с заявлением о том, что у него дома осталась семья – супруга и маленький сын, которых никто кроме него не в состоянии защитить. Адвокат же попросила суд присоединить к делу документы, свидетельствующие о том, что семья, в которой Микитюк является единственным кормильцем, выплачивает три кредита, и учесть эту информацию при вынесении решения.

Напомним: 20 июля стало известно о случае пыток, которые сотрудники ФСИН применяли к осужденным, отбывающим наказание в ярославской исправительной колонии летом 2017 года. Соответствующий материал был размещен на сайте «Новой газеты», там же было опубликовано десятиминутное видео, предоставленное юристами фонда «Общественный вердикт», на котором запечатлено, как сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенного. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.