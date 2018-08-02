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13:18   2 Августа 2018
Россия

СК проверит данные СМИ об избиении заключенных в колонии Читы

СК проверит данные СМИ об избиении заключенных в колонии Читы

СК РФ назначил проверку пятой колонии (ИК-5) в пригороде Читы из-за появившейся информации СМИ о якобы произошедшем избиении заключенных.

Об этом сообщает пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным ТАСС, следователи раскрыли проверку по сообщениям СМИ о предполагаемых пытках в колонии еще 12 июля. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. На данном этапе правоохранители провели серию действий, направленных на установление истины. Опрошены заключенные, изъяты материала с камер наблюдения в здании колонии. Назначены судебно-медицинские исследования осужденных, эта мера необходима для установления наличия или отсутствия следов насилия.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников опубликовали материал, в котором говорится об издевательствах над заключенными с применением электрошокеров и газа.

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Автор: Екатерина Розина
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