Титов предложил отказаться от понятия пенсионного возраста

Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижении какого-то возраста, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен в интервью «Интерфаксу» указал, что понятие пенсионного возраста нужно скорректировать. А именно: заменить его выходом на пенсию по стажу. Для каждой профессии нужно установить свой стаж выхода на пенсию. Более того, можно позволить гражданам докупать стаж, как делают во многих других странах.

Титов объяснил, что выкуп стажа - своего рода страховка для Пенсионного фонда. Гражданин может выплатить нужную сумму государству и получать пенсию в полном объеме, не выработав определенный законом срок.

Соответствующее предложение уже подготовил институт экономики роста имени Петра Столыпина. Инициативу отправили в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.