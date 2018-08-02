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13:02   2 Августа 2018
Весь мир

Президент Зимбабве и лидер оппозиции обсудили меры по уменьшению напряженности в Хараре

Президент Зимбабве и лидер оппозиции обсудили меры по уменьшению напряженности в Хараре

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва рассказал в четверг о своей беседе с лидером оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсоном Чамизой о напряженности, возникшей в последнее время в столице страны, и о мерах по ее уменьшению.

Напомним: ранее сообщалось, что в ходе массовых протестов в Хараре погибли три человека. О беседе с лидером оппозиции Мнангагва рассказал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я связался с Нельсоном Чамизой, чтобы обсудить, как немедленно разрядить ситуацию», - написал президент Зимбабве, добавив там же, что необходимо поддерживать диалог с оппозицией ради сохранения мира, которым власти страны дорожат.

Также Мнангагва призвал тщательно расследовать случаи применения насилия в стране, опознать виновников и привлечь их к ответственности.

Президент Зимбабве и лидер оппозиции обсудили меры по уменьшению напряженности в Хараре

Напомним: после того, как в Зимбабве прошли всеобщие выборы, в столице страны – городе Хараре – начались акции протеста. Накануне напряженность усилилась, вплоть до возникновения стрельбы на улицах. Для усмирения протестующих полиция была вынуждена применить водяные пушки и слезоточивый газ. Также власти приняли решение ввести в город военную технику. Позже полиция сообщила о том, что в ходе протестов в Хараре погибли три человека. Президент страны возложил ответственность за произошедшее на местную оппозицию.

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Автор: Александр Люблинский
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