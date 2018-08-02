Сотрудники ФСБ пресекли вербовку сообщниками ИГ* сторонников в Калининграде

Федеральная служба безопасности России обезвредила в Калининграде представителей террористической группировки ИГ (запрещенной в РФ), которые занимались вербовкой сторонников и переправкой их в Сирию.

О проведенной спецоперации, в ходе которой с поличным были задержаны девять человек, со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Калининградской области сообщает издание «РусскийЗапад».

При этом отмечается, что задержанные занимались распространением печатных материалов, в которых содержалось восхваление террористического направления ислама и призывы присоединиться к боевым действиям террористов на территории Сирии. По данным ФСБ, ранее вербовщикам удалось переправить в ряды игиловцев двух граждан России.

В ходе проведения спецоперации у задержанных было изъято восемь единиц оружия, граната Ф-1 и запал, 168 патронов, специальная литература, средства связи, ноутбуки и банковские карты. В отношении четырех задержанных уже возбуждено шесть уголовных дел по статьям: «незаконное хранение оружия», «финансирование терроризма», «склонение к участию в терроризме» и «несообщение о преступлении». В отношении еще пятерых задержанных в настоящее время проводится проверка.

*