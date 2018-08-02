Ведущий Шейнин: Традиция купаться в фонтанах в день ВДВ умерла

Ее искусственно поддерживают только СМИ, которым нужны дешевые сенсации, уверен журналист, сам отслуживший в воздушно-десантных войсках.

«Список преступлений против гуманизма — в День ВДВ отключить фонтаны» — шутят в интернете сегодня, реагируя на новости о том, что 2 августа во многих российских городах выключили воду в фонтанах. «Всухую» день ВДВ проходит в Якутске, в Ростове-на-Дону, в Ярославле, в Екатеринбурге, в некоторых районах Петербурга и других городах. В городских администрациях объясняют такие меры планируемыми профилактическими или ремонтными работами, которые совпали с профессиональным праздником голубых беретов.

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин, который сегодня тоже принимает поздравления с праздником (он - сержант ВДВ, службу проходил в Афганистане), считает, что стереотип о купающемся в фонтане десантнике во многом создали сами СМИ и пытаются его поддерживать.

«Мы вот уже 31-й год встречаемся с однополчанами в парке Горького. Вот и сегодня. Докладываю: на час дня в фонтане купались два десантника, восемь детей, а вокруг дежурили два десятка журналистов с камерами. И все они снимали этих двоих и жадно ждали, чтобы кто-то еще прыгнул в фонтан. Я понимаю, у них задание, им картинку надо набрать», — сочувственно комментирует Шейнин.

По его словам, многим СМИ нужны «дешевые сенсации».

«Опять же откуда пошла эта традиция? Из-за неправильного понимания. Я был тому свидетелем 30 лет назад. Когда в жару по парку гуляла десантура, вокруг центрального фонтана цепью выстраивался ОМОН. Что делают десантники? Конечно, во что бы то ни стало хотят искупаться! Я много лет подряд говорил, что есть простой способ прекратить все это. Надо просто разрешить. В отличие от журналистов, в руководстве правоохранительных органов Москвы нашлись разумные люди. И вот уже лет десять в парке Горького никакого оцепления нет. Нет и массовых купаний десантников. На моих глазах эта традиция умерла, ее искусственно поддерживают лишь СМИ», — констатировал телеведущий.

Шейнин признался, что за 30 лет сам всего дважды окунался в фонтаны в день ВДВ, но только потому, что было жарко. По его словам, во многих европейских городах считается нормой, если в тридцатиградусную жару человек культурно освежится в фонтанах.