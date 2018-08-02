Филиппины не планируют отказываться от покупки российского оружия

Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано заявил, что Манила не откажется от покупки оружия у России даже если это будет грозить ей санкциями США.

С таким заявлением Кайетано выступил «на полях» министерского саммита АСЕАН в Сингапуре во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам филиппинского министра, в течение последних недель в СМИ появилось много критики из-за того, что Соединенные Штаты могут ввести в отношении Манилы санкции из-за покупки оружия у России.

«Но я не думаю, что мы от этого [покупки оружия] откажемся», - добавил Кайетано в беседе с Лавровым.

Напомним: соглашение между российским и филиппинским правительствами о военно-техническом сотрудничестве было подписано 25 октября 2017 года. Также был заключен отдельный контракт на поставку филиппинской стороне гранатометов РПГ-7В с выстрелами к ним. День спустя на борту «Адмирала Пантелеева» прошла церемония передачи вооруженным силам Филиппин партии российских армейских грузовиков и стрелкового оружия. Участие в церемонии приняли президент Филиппин Родриго Дутерте и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.