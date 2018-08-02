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12:08   2 Августа 2018
Весь мир

Филиппины не планируют отказываться от покупки российского оружия

Филиппины не планируют отказываться от покупки российского оружия

Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано заявил, что Манила не откажется от покупки оружия у России даже если это будет грозить ей санкциями США.

С таким заявлением Кайетано выступил «на полях» министерского саммита АСЕАН в Сингапуре во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

По словам филиппинского министра, в течение последних недель в СМИ появилось много критики из-за того, что Соединенные Штаты могут ввести в отношении Манилы санкции из-за покупки оружия у России.

«Но я не думаю, что мы от этого [покупки оружия] откажемся», - добавил Кайетано в беседе с Лавровым.

Напомним: соглашение между российским и филиппинским правительствами о военно-техническом сотрудничестве было подписано 25 октября 2017 года. Также был заключен отдельный контракт на поставку филиппинской стороне гранатометов РПГ-7В с выстрелами к ним. День спустя на борту «Адмирала Пантелеева» прошла церемония передачи вооруженным силам Филиппин партии российских армейских грузовиков и стрелкового оружия. Участие в церемонии приняли президент Филиппин Родриго Дутерте и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Автор: Александр Люблинский
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