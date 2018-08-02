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12:16   2 Августа 2018
Россия

РКН проверит Burger King после скандала со «сбором данных» россиян

РКН проверит Burger King после скандала со «сбором данных» россиян

Проверку в международной сети ресторанов быстрого питания проведут в 2019 году, сообщается на сайте ведомства.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что мобильное приложение Burger King записывает видео с экранов смартфонов россиян. В частности, пользователи обращали внимание на возможность записи при вводе данных банковских карт.

Роскомнадзор после публикаций направил в сеть ресторанов запрос. В ответе Burger King указал, что компания не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.

Ведомство включило компанию в план проверок на следующий год. Жалобы граждан направили в службу, ответственную за безопасность россиян. Сам Роскомнадзор не может провести внеплановую проверку. Даже по такому резонансному случаю.

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Автор: Юлия Халус
#россия #роскомнадзор #общество #burger king
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