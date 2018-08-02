Киев выразил Венгрии протест в связи с созданием должности министра по развитию Закарпатья

Министерство иностранных дел Украины вручило временному поверенному в делах Венгрии на украинской территории Ласло Пакпу ноту в связи с тем, что венгерское правительство создало должность министра по развитию Закарпатской области.

Соответствующее заявление МИД страны в четверг было опубликовано на официальном сайте правительства Украины.

«Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области», - говорится в документе.

В задачи нового венгерского министра будет входить и ответственность за развитие детских дошкольных учреждений Карпатского бассейна. В заявлении МИД Украины подчеркивается, что сфера компетенции венгерского уполномоченного включает в себя часть украинской суверенной территории.

По мимо этого, Киев указал на «неприемлемость» последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно евроатлантических устремлений Украины, отметив, что эти заявления в значительной мере отражают позицию «страны агрессора» и диссонируют с политикой Евросоюза. Также в заявлении говориться, что Венгрия своими действиями демонстрирует прямое вмешательство во внутренние дела Украины.

Напомним: ранее венгерское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, что не поддерживает сближение Киева с Североатлантическим военным блоком (НАТО).