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11:43   2 Августа 2018
Россия

Роскачество признало Samsung Galaxy S9 лучшим смартфоном этого года

Роскачество признало Samsung Galaxy S9 лучшим смартфоном этого года

Эксперты учли в исследовании такие параметры, как качество звука, фото и видео, ёмкость батареи и другие.

В тройку рейтинга лучших смартфонов 2018-го также вошли Samsung Galaxy S9 Plus и Samsung S8. При этом последний возглавлял рейтинг прошлого года.

На четвертую строчку со второй спустился Samsung Galaxy S8 Plus. А пятерку замкнул iPhone8 Plus.

Специалисты Роскачества также оценили возможности Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, iPhone X и Huawei-Mate 10 Pro. Смартфоны LG, ранее входившие в десятку лучших, в этом году сдали позиции.

Организация, в частности, рассказала о преимуществах каждой фирмы. Samsung эксперты признали лучшим за хорошее качество звука, большой объем памяти и емкость батареи. Кроме того, дополнительным плюсом стала водонепроницаемость смартфонов. iPhone лидирует в качества фото и видео, а Huawei оказался самым прочным из всех.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #iphone #samsung #роскачество #huawei
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