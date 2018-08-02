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11:26   2 Августа 2018
Весь мир

Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Сенат США одобрил новый оборонный бюджет страны, который в числе прочего включает в себя выделение 250 миллионов долларов «на укрепление обороноспособности» Украины.

Об этом сообщила верхняя палата Конгресса в опубликованном отчете, указав там же, что за военную помощь Украине проголосовали 87 сенаторов, при этом десять сенаторов высказались против, а трое воздержались.

Посольство Украины в США подтверждает эту новость на своей странице в социальной сети Facebook, отмечая, что полученные от США средства Киев направит на укрепление кибербезопасности государственных органов: в частности на защиту компьютерных сетей, уменьшение зависимости от российских коммуникационных и информационных технологий и на участие в программах по информационному обмену.

Напомним: ране Пентагон заявил, что украинские власти получат от США военную помощь в размере 200 миллионов долларов.

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Автор: Александр Люблинский
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