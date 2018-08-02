Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Сенат США одобрил новый оборонный бюджет страны, который в числе прочего включает в себя выделение 250 миллионов долларов «на укрепление обороноспособности» Украины.

Об этом сообщила верхняя палата Конгресса в опубликованном отчете, указав там же, что за военную помощь Украине проголосовали 87 сенаторов, при этом десять сенаторов высказались против, а трое воздержались.

Посольство Украины в США подтверждает эту новость на своей странице в социальной сети Facebook, отмечая, что полученные от США средства Киев направит на укрепление кибербезопасности государственных органов: в частности на защиту компьютерных сетей, уменьшение зависимости от российских коммуникационных и информационных технологий и на участие в программах по информационному обмену.

Напомним: ране Пентагон заявил, что украинские власти получат от США военную помощь в размере 200 миллионов долларов.