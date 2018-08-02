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11:20   2 Августа 2018
Россия

Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

Речь идет о знаках для велосипедистов и автомобилей дипломатов, пишет в четверг РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Минтранс РФ предложил правительству рассмотреть проект о введении новых дорожных знаков. В планах установка знаков «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса». 

В то же время собеседник агентства опроверг слухи о том, что ведомство предлагает ввести знаки «Простая вафля», «Следующий перекресток», «Трамвайная полоса», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

Ранее министерство транспорта предложило ввести знак, запрещающий движение автобусов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #минтранс #общество #дорожный знак
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