Дмитрий Лекух связал гибель российских журналистов в ЦАР с чужими амбициями

О том, зачем российские журналисты отправились в ЦАР, какой материал должен был стать сенсацией, о бездарно спланированном маршруте и отсутствии охраны, а также о том, кто виноват в гибели группы.

О трагедии с гибелью трех журналистов в ЦАР написал российский писатель Дмитрий Лекух для Федерального агентства новостей. Он был поверхностно знаком с одним из погибших в Центрально-Африканской Республике журналистом Орханом Джемалем.

При жизни Джемаль сталкивался с Лекухом в нескольких телевизионных ток-шоу, однако общения между ними не завязалось из-за личной неприязни писателя, о которой в момент сближения он честно оповестил коллегу. Коллега его понял и задавать лишних вопросов не стал, тогда их общение ограничилось формальным приветствием. Такая обстановка является нормой в журналистских кругах, объяснил писатель.

Невзирая на идеологически враждебный настрой к России, погибшие журналисты были ее гражданами, поэтому игнорировать печальные события с их расстрелом не представляется возможным, признался Лекух.

По его мнению, каждый член группы был профессионалом своего дела. Журналисты ехали в ЦАР, желая исполнить то, что они считают собственным профессиональным долгом.

Коллеги погибли красиво и честно, невзирая на идеологическое содержание их последнего задания. Они ушли бою, подчеркнул он.

Лекух задается вопросом о том, зачем и кому это было нужно? Где выгода?

Всем и до поездки Джамиля и его напарников было известно о присутствии русских в ЦАР. Даже «вечно тревожащаяся» международная общественность была в курсе, поскольку МИД РФ официально заявлял о российских военных советниках, которые занимаются обучением местных по согласованной с ООН программе. Таким образом, они помогают официальному правительству бороться с бандитскими формированиями.

Не секретом это было и для представителей СМИ, например, британские и французские газеты неоднократно писали большие материалы о легальном, но нежелательном нахождении русских в республике.

Что касается ЦАР, то тут все еще проще. Эта страна известна всем, как самая бедная в мире. Такой ее сделала Франция, когда на протяжении десятков лет активно использовала в собственных интересах, признавая ее независимость лишь формально. На фоне этого активно ведутся разговоры о том, что республика якобы привлекательна для инвестиций, поскольку обладает крупными залежами алмазов, урана, золота или даже нефти. Однако за последние года не удалось найти ни одного более менее значительного месторождения, поэтому говорить о перспективах африканского государства в сфере бизнеса нерационально, уверен писатель.

После Франции интересы на ЦАР заявили более серьезные игроки - китайцы. После их прихода, в стране развернулась серия колониальных войн со всеми последствиями, включая исламистский переворот, впоследствии ликвидировавший прокитайское правительство. Впрочем, исламисты также потерпели фиаско.

Дело завершилось призывом о помощи к РФ. Лекух считает, что приглашение российских специалистов было согласовано с китайцами, который продолжают преследовать в Африке собственные интересы и противостоят террористическим движениям.

«Словом, все интересы великих держав там объявлены чуть ли не официально.», — заявил писатель и добавил, что для Африки это - нормально.

Все это лишь еще раз наталкивает на мысли, что никакой сенсации и необходимости в проведении «спецрасследования» у группы Джемаля просто не было.

То, зачем они отправились охотиться в Центральноафриканскую Республику никто и никогда не отрицал, это общепризнанный и известный факт, а не эксклюзив.

«Это «черная Африка»: там даже «волонтеры ООН» массово пользуют девочек-малолеток, и когда это официально всплывает, этим никого не удивишь. Именно так: публику события в ЦАР не интересуют даже «между двумя чашечками кофе»»

Нет аудитории, которой бы было интересно читать такой материал, все знают, что в Африке убивают, это не поставили бы даже в передовицу бульварной прессы, отмечает Лекух.

Писатель не видит смысла посылать на такое опасное задание российских журналистов, еще и без охраны. В связи с этим возникает множество вопросов к заказчикам, которые хорошо известны. На верную смерть группу отправили из абсолютно невнятного «Центра управления расследований» Андрея Коняхина. Эта организация в профессиональных кругах известна, как предельно недоброкачественная, о репутации не может быть и речи. Единственной ценностью центра, если это можно так назвать, заключается в прямом финансировании со стороны структур Михаила Ходорковского, за которым «еще со времен «посткомсомольской юности» тянется багряный шлейф цвета засохшей крови.»

Лекух поставил пять вопросов, которые еще раз подчеркивают, что гибель российских журналистов была нужна лишь ради чужих непонятных амбиций:

— В чем ценность «расследования», результаты которого заведомо известны?

— На какую аудиторию ориентирован проект, в котором задействованы значимые в РФ лица, но неизвестные на международной арене?

— Почему так бездарно спланирована поездка в страну, где орудует множество бандитских группировок? Почему маршрут был не согласован заранее и не обеспечена хотя бы видимость безопасности?

— Что происходило на территории ЦАР? Известно ли это заказчикам?

— Как опытный журналист Орхан Джемаль, имевший большой стаж работы в «горячих точках», оказался в ситуации абсолютного профана?

Данные трагические события писатель назвал мутной историей и отметил, что заданные им вопросы требуют ответа, так как в противном случае появляется ощущение, что командировка изначально была задумана для того, чтобы «что-то пошло не так».

«Сложно как-то иначе трактовать фразы из твиттера Ходорковского: «Мы, вместе с коллегами из дружественных изданий, собираем группу для независимого расследования на месте» и «Мы продолжим расследование. И будет риск, и будут смелые люди»».

Много в советчиков про охрану. Погибшие журналисты - были партнерами в нашем проекте. Людьми с огромным опытом, которые знали, как и что надо делать. Смешно было бы мне что-то навязывать Джемалю. Мы продолжим расследование. И будет риск, и будут смелые люди. Такие люди меняют мир — Ходорковский Михаил (@mich261213) 31 июля 2018 г.

Лекух уверен, что вряд ли ситуация прояснится и последуют какие-либо ответы. Однако журналистское сообщество сделает все возможное, чтобы получить реальные данные о произошедшем, даже при молчании заказчиков.