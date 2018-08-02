Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Эксперты Citi проанализировали, каким образом отразится на курсе рубля предполагаемое введение Соединенными Штатами ограничительных мер в отношении госдолга РФ.

Прогноз аналитиков в четверг приводит агентство Bloomberg. В материале, в частности, говорится:

«Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль».

При этом отмечается, что аналитики рассматривали самый «тяжелый» для России вариант развития событий – если Вашингтон запретит инвесторам из-за рубежа приобретать облигации российского федерального займа. В данном случае, по мнению экспертов, российский рубль действительно ослабнет, но не более, чем на 15%.

В то же время, аналитики Citi отмечают, что реализация подобного сценария в настоящее время маловероятна, так как конгресс США уже ушел на летние каникулы.