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 Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%
11:08   2 Августа 2018
Весь мир

Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Эксперты Citi проанализировали, каким образом отразится на курсе рубля предполагаемое введение Соединенными Штатами ограничительных мер в отношении госдолга РФ.

Прогноз аналитиков в четверг приводит агентство Bloomberg. В материале, в частности, говорится:

«Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль».

При этом отмечается, что аналитики рассматривали самый «тяжелый» для России вариант развития событий – если Вашингтон запретит инвесторам из-за рубежа приобретать облигации российского федерального займа.  В данном случае, по мнению экспертов, российский рубль действительно ослабнет, но не более, чем на 15%.

В то же время, аналитики Citi отмечают, что реализация подобного сценария в настоящее время маловероятна, так как конгресс США уже ушел на летние каникулы.

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Автор: Александр Люблинский
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