Глава набсовета ВТБ Дубинин: Рубль выстоит перед санкциями США
Курс валют зависит от состояния платежного баланса, влияние госдолга на него не так сильно.
Председатель наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», член совета директоров «ВТБ Капитал», экс-лава Центробанка РФ Сергей Дубинин усомнился в выводах аналитиков из Citigroup о возможном резком снижении курса рубля. Свое мнение он озвучил в комментарии ИА «Политика Сегодня».
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Citigroup, написало, что российская валюта может подешеветь на 15% (примерно до 72–73 рублей за доллар), если США введут санкции в отношении госдолга России. Такую ситуацию аналитики назвали «худшим вариантом».
Дубинин не увидел связь между госдолгом и курсом валюты.
«Не очень понимаю связь, честно скажу. Курс валюты — плавающий, в режиме свободной конвертации. Курсообразование зависит от состояния платежного баланса. А госдолг не так масштабно может повлиять на состояние платежного баланса: будут продаваться облигации российские теми, кто является их держателем, там есть доля иностранцев. А во-вторых, по сравнению с положительным сальдо торгового баланса текущих операций, это незначительные величины», — прокомментировал Дубинин.
Год назад власти США, расширяя антироссийские санкции, допустили, что они будут введены и в отношении госдолга РФ: на одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы. В министерстве финансов США при этом предупредили о негативных последствиях в случае введения санкций на госдолг РФ для мирового финансового рынка, в том числе для американских инвесторов.
По данным пресс-службы Банка России, объём внешнего долга РФ на апрель 2018 года составил 524,9 миллиардов долларов.