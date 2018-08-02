СК завершил расследование теракта в петербургском метро

Следователи включили в число подозреваемых 11 участников террористического сообщества, рассказала в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля прошлого года. Террорист смертник подорвал бомбу в одном из вагонов, пока поезд ехал между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате происшествия погибли 15 человек. Еще 67 петербуржцев получили ранения разной степени тяжести.

Следствие установило, что теракт организовало и осуществило террористическое сообщество, созданное уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым в 2013 году. Члены группировки намеревались устроить теракты в России, для чего изготовили три бомбы. Смертник Акбаржон Джалилов, исполнивший атаку, пронес в метро два взрывных устройства. Одно из них он разместил 3 апреля 2017 года на станции «площадь Восстания». Радикал хотел запустить его дистанционно, но оно не сработало. Позже бомбу обезвредили правоохранители.

Второе устройство Джалилов взял с собой. В тот же день он подорвался в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Третье устройство за день до трагедии смертник передал соучастникам, которые в итоге не смогли использовать бомбу: их задержали во время спецоперации, а устройство изъяли и обезвредили.

Террористов обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в содействии террористической деятельности, в совершении террористического акта, в незаконном изготовлении оружия и незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В ближайшее время материалы уголовного дела передадут участникам уголовного судопроизводства для ознакомления, подытожила Петренко.