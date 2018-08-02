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10:47   2 Августа 2018
Весь мир

Лукашенко пошутил о СМИ, которые его недавно «похоронили»

Лукашенко пошутил о СМИ, которые его недавно «похоронили»

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе своей рабочей поездки пообщался с чиновникам Минского района, рассказав одному из них в шутку, что его недавно «похоронили» СМИ.

В частности, давая поручение чиновнику, президент Белоруссии заявил, что доложить о его выполнении нужно будет в будущем году, при этом он улыбаясь добавил:

«Ты же доживешь до следующего года? Но ты особо не зарекайся, а то меня «похоронили» сутки назад, и тебя могут «похоронить», - слова белорусского лидера приводит местный телеканал ОНТ в сюжете о рабочей поездке Лукашенко.

При этом телеканал напомнил, что ранее СМИ действительно распространили непроверенные слухи о том, что глава государства серьезно болен – он якобы перенес инсульт. Эту информацию пришлось опровергать пресс-секретарю президента Белоруссии.

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Автор: Александр Люблинский
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