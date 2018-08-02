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10:31   2 Августа 2018
Весь мир

Иностранные наблюдатели заявили, что выборы в Зимбабве прошли мирно

Иностранные наблюдатели заявили, что выборы в Зимбабве прошли мирно

Политическая обстановка в Зимбабве заметно улучшилась по сравнению с атмосферой предыдущих выборов, указали представители миссии Афганского Союза по наблюдению за выборами.

Исключением стала только ситуация в Хараре, где активисты устроили протестные акции, подчеркнули наблюдатели. Китайские коллеги с этим согласны. Они также подтвердили, что выборы прошли относительно спокойно.

В то же время наблюдатели из Китая осудили протестные акции с зимбабвийской столице. Они уверены, что организатором митингов стал альянс AMD.

В понедельник, 30 июля, в Зимбабве прошли президентские и парламентские выборы. Согласно предварительным данным, лидером голосования стала правящая партия «Зимбабвийский Африканский национальный союз». Она получила 36 мест. На втором месте — оппозиционное «Движение за демократические перемены» с 11 местами в парламенте.

Голоса за президента страны еще подсчитываются. Главными претендентами на пост лидера являются нынешний глава Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиза.

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Автор: Юлия Халус
#выборы #политика #африка #весь мир #зимбабве
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