Три биатлонистки покинули сборную России, чтобы выступать за Украину

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко переходят в национальную сборную Украины.

Об этом в четверг заявил глава украинской Федерации биатлона (ФБУ) Владимир Брынзак, его слова приводит издание «Советский спорт».

В частности, Брынзак рассказал, что изначально троих российских биатлонисток пригласила в свой состав Белорусская Федерация биатлона – девушки уволились в Москве и прошли с белорусской командой сборы.

«Но что-то там не срослось, и они позвонили мне. Родители у них украинцы, документы по получению гражданства находятся в стадии оформления», - добавил глава ФБУ.

По словам Брынзака, биатлонистки такого уровня, как Бех, Рассказова и Москаленко, не помешают украинской национальной команде.