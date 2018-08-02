Трамп ожидает новую встречу с Ким Чен Ыном

Глава США Дональд Трамп поблагодарил коллегу из Северной Кореи Ким Чен Ына за письмо и транспортировку останков американских военных на родину.

Трамп подчеркнул приверженность северокорейского лидера собственному слову и поблагодарил его за то, что он вернул останки погибших американских солдат домой.

Американский президент посвятил Ким Чен Ыну пост в Twitter.

Он написал, что не сомневался в слове Кима и для него не стало удивлением столь доброе дело (возвращение останков — прим.ред.), которое он совершил.

«Еще спасибо за ваше любезное письмо, я с нетерпением жду новой встречи!» — признался он.

Ранее Госдеп США опроверг информацию о том, что американская сторона возмещала КНДР расходы за транспортировку погибших солдат на родину. Согласно закону Северная Корея могла потребовать плату за их возвращение, однако Ким Чен Ын сделал это безвозмездно.