Мы в соц.сетях:
Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

 СК завершил расследование теракта в петербургском метро

СК завершил расследование теракта в петербургском метро
МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

 Москва «раздражена» действиями новых властей Армении

Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

 Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%
Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков

 СК завершил расследование теракта в петербургском метро

СК завершил расследование теракта в петербургском метро
МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

 Москва «раздражена» действиями новых властей Армении

Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

Американский сенат одобрил военную помощь Украине на 250 миллионов долларов

 Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%

Аналитики: Санкции США могут ослабить рубль не более чем на 15%
10:37   2 Августа 2018
Весь мир

Трамп ожидает новую встречу с Ким Чен Ыном

Трамп ожидает новую встречу с Ким Чен Ыном

Глава США Дональд Трамп поблагодарил коллегу из Северной Кореи Ким Чен Ына за письмо и транспортировку останков американских военных на родину. 

Трамп подчеркнул приверженность северокорейского лидера собственному слову и поблагодарил его за то, что он вернул останки погибших американских солдат домой.

Американский президент посвятил Ким Чен Ыну пост в Twitter.

Он написал, что не сомневался в слове Кима и для него не стало удивлением столь доброе дело (возвращение останков — прим.ред.), которое он совершил.

«Еще спасибо за ваше любезное письмо, я с нетерпением жду новой встречи!» — признался он.

Ранее Госдеп США опроверг информацию о том, что американская сторона возмещала КНДР расходы за транспортировку погибших солдат на родину. Согласно закону Северная Корея могла потребовать плату за их возвращение, однако Ким Чен Ын сделал это безвозмездно. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...