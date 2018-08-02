Захарова: На телах погибших в ЦАР российских журналистов следов пыток не обнаружено

Врачи Центральноафриканской республики, осмотревшие тела погибших ранее в этой стране трех журналистов из России, не нашли на них следов пыток.

Об этом со ссылкой на российское посольство в ЦАР, получившее информацию от местных врачей, в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отмечается, что на телах погибших журналистов имеются только ставшие причиной смерти огнестрельные ранения.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», - заявила Мария Захарова, в частности.

Напомним, накануне представитель МИД РФ заявила, что личности российских журналистов, тела которых были обнаружены ранее на территории Центральноафриканской республики, подтверждены – это Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Все они находились в африканской стране неофициально, въехав в нее как туристы, однако при них были найдены удостоверения представителей прессы.