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9:47   2 Августа 2018
Ближнее зарубежье

МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

МИД: Россия и Китай проведут ряд встреч до конца года

В частности, запланированы переговоры на высшем уровне, уточнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия рада новым возможностям обсудить с китайскими коллегами двусторонние отношения и обменяться мнениями касательно происходящего в мире. Стратегическое партнерство Москвы и Пекина постепенно развивается, а двусторонние переговоры неизменно завершаются успехом. Достаточно вспомнить недавний визит президента РФ Владимира Путина в КНР. После лидеры виделись на полях саммита в Йоханнесбурге.

До конца текущего года предстоит еще несколько встреч. В том числе и на высшем уровне. Москва заинтересована в том, чтобы и дальше углублять сотрудничество с Пекином. 

В то же время китайский дипломат Ван И напомнил, что встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС прошла в дружественной и теплой атмосфере. Это в очередной раз продемонстрировало высокий уровень стратегического партнерства двух стран.

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Автор: Юлия Халус
#россия #лавров #политика #весь мир #ван и #китая
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